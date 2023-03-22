Шойгу вручил награды летчикам, предотвратившим действия американского БПЛА в районе Крыма

Фото: Минобороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил летчикам Су-27, предотвратившим разведывательную деятельность американского беспилотника MQ-9 в районе Крыма, ордена Мужества и медали "Золотая звезда". Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

"Орденами Мужества награждены летчики самолетов Су-27, предотвратившие нарушение американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции", – говорится в сообщении ведомства.

Российский истребитель Су-27 столкнулся с американским БПЛА MQ-9 над Черным морем в районе Крыма 14 марта. После этого БПЛА упал в международные воды.

В Минобороны РФ прокомментировали ситуацию, заявив, что истребители были подняты на перехват БПЛА, который следовал к госгранице России. По утверждению военного ведомства, беспилотник рухнул из-за своих резких маневров. Российские самолеты не атаковали БПЛА, подчеркнули в МО.

На фоне произошедшего Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином. Согласно информации военного ведомства, переговоры состоялись по инициативе американской стороны.

В беседе с Остином Шойгу заявил, что полеты американских БПЛА возле побережья Крыма имеют провокационный характер и создают предпосылки для эскалации обстановки в Черноморской зоне. Глава Минобороны РФ также подчеркнул, что Россия не заинтересована в эскалации и на провокации будет реагировать соразмерено.



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