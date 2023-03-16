США дистанционно стерли с упавшего беспилотника "чувствительное" ПО – СМИ

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Соединенные Штаты удаленно стерли с упавшего в Черном море беспилотника "чувствительное" программное обеспечение, чтобы оно не попало к российской стороне. Об этом написала в Twitter журналистка CNN Наташа Бертранд, ссылаясь на двух американских чиновников, пожелавших остаться инкогнито.

Так, по словам журналистки, американское правительство удалило программное обеспечение на БПЛА еще до того, как он упал в международные воды.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сообщил, что Россия будет пытаться достать обломки упавшего в Черное море американского беспилотника MQ-9.

Он также добавил, что ситуация с БПЛА является очередным подтверждением того, что США непосредственно участвуют в боевых действиях на Украине.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не допустят, чтобы упавший в Черном море американский дрон попал в чужие руки.

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