Полеты американских БПЛА у побережья Крыма создают предпосылки для эскалации – Шойгу

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в телефонном разговоре с главой Пентагона Ллойдом Остином отметил, что полеты американских БПЛА возле побережья Крыма имеют провокационный характер и создают предпосылки для эскалации обстановки в Черноморской зоне. Об этом сообщили в Минобороны России.

Шойгу также добавил, что причиной инцидента с американским беспилотником являются действия Вашингтона по несоблюдению заявленной РФ зоны ограничения полетов, которая была установлена в связи с проведением спецоперации на Украине, а также усилению разведывательной деятельности против интересов России.

В ведомстве также отметили, что российская сторона не заинтересована в эскалации обстановки и на все провокации будет реагировать соразмерно. В Минобороны добавили, что крупнейшим ядерным державам необходимо действовать максимально ответственно, а также сохранять военные каналы связи для обсуждения кризисных ситуаций.

До этого стало известно, что Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином. Переговоры состоялись по инициативе американской стороны.

14 марта сообщалось, что российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 над Черным морем. После этого БПЛА рухнул в международные воды.

Позже в Минобороны РФ объяснили, что истребители были подняты на перехват БПЛА, который следовал к госгранице России. По данным ведомства, беспилотник упал из-за своих резких маневров. При этом, как подчеркнули в МО, российские самолеты не применяли вооружение против него.

В Минобороны РФ объяснили, что произошло с американским беспилотником над Черным морем

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