Илон Маск отреагировал на падение американского беспилотника MQ-9

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Американский предприниматель, директор SpaceX и Tesla Илон Маск выразил свою реакцию на произошедший в Черном море инцидент с беспилотником MQ-9 Reaper ВВС США всего одним символом.

"!" – написал он в Twitter под постом одного из пользователей о произошедшем.

14 марта российский истребитель Су-27 столкнулся с американским БПЛА MQ-9 над Черным морем. После этого беспилотник упал в международные воды.

В Минобороны РФ прокомментировали ситуацию, заявив, что истребители были подняты на перехват БПЛА, который следовал к госгранице России. По утверждению военного ведомства, беспилотник рухнул из-за своих резких маневров. Российские самолеты не атаковали БПЛА, подчеркнули в МО.

В связи с инцидентом глава Минобороны Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином. Разговор прошел по инициативе Вашингтона.

В ходе переговоров Шойгу заявил, что полеты американских беспилотников недалеко от побережья Крыма имеют провокационный характер. По словам министра, эти действия создают предпосылки для эскалации обстановки в Черноморской зоне.

В Минобороны РФ объяснили, что произошло с американским беспилотником над Черным морем

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