Российский летчик Вавилов рассказал о перехвате американского БПЛА над Черным морем

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После сигнала об обнаружении в небе над Черным морем американского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) MQ-9 Reaper российские истребители Су-27 поднялись в воздух и начали маневрировать рядом с ним, чтобы объект прекратил выполнять свою задачу. Об этом сообщил летчик-истребитель, майор Василий Вавилов.

Инцидент произошел в момент дежурства Вавилова по противовоздушной обороне. После команды на вылет в небо поднялись два истребителя.

"После вылета сблизились с этим летательным аппаратом, произвели опознавание его и выполняли маневры по принуждению его к отказу от выполнения своей задачи", – сказал летчик в опубликованном в телеграм-канале Минобороны РФ видео.

Майор Сергей Попов, в свою очередь, уточнил, что в процессе пресечения деятельности БПЛА летчики не использовали вооружение и контактировали с объектом.

После столкновения MQ-9 Reaper с истребителем Су-27 БПЛА упал в международные воды. По информации МО РФ, беспилотник рухнул из-за своих резких маневров.

На фоне произошедшего министр обороны РФ Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином. Согласно информации военного ведомства, переговоры состоялись по инициативе американской стороны.

В беседе с Остином Шойгу заявил, что полеты американских БПЛА возле побережья Крыма имеют провокационный характер и создают предпосылки для эскалации обстановки в Черноморской зоне. Глава Минобороны РФ также подчеркнул, что Россия не заинтересована в эскалации и на провокации будет реагировать соразмерено.

22 марта Шойгу наградил летчиков Вавилова и Попова за противодействие разведывательной деятельности американского БПЛА. Мужчинам вручили ордена Мужества и медали "Золотая звезда".



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