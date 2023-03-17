США отправили к месту крушения беспилотника в Черном море еще один БПЛА – СМИ

Фото: ТАСС/Zuma

После падения американского беспилотника MQ-9 в Черном море США отправили еще один БПЛА к месту крушения. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на неназванных должностных лиц.

По информации телеканала, новый беспилотник должен будет осмотреть место происшествия, а также наблюдать за потенциальными попытками российских военных достать обломки упавшего БПЛА.

Кроме того, как сообщают источники CNN, американские власти также проводят переоценку подобных операций с беспилотниками в этом районе, сравнивая между собой возможные риски и выгоду. Пока этот анализ не будет завершен, военные США не собираются полностью прекращать полеты своих дронов над Черным морем.

14 марта сообщалось, что российский истребитель Су-27 столкнулся над Черным морем с американским беспилотником MQ-9, из-за чего БПЛА упал в воду.

Вскоре после этого в Минобороны РФ сообщили, что истребители были подняты на перехват аппарата, который направлялся к госгранице России. Военное ведомство добавило, что БПЛА упал из-за своих резких маневров, вооружение против него не применялось.

По информации СМИ, специалисты российского министерства обороны нашли беспилотник США в тот же день, когда он упал в акваторию Черного моря. Рассматривается возможность подъема БПЛА.

Песков допустил возможность подъема беспилотника США со дна Черного моря

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