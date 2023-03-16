Пентагон опубликовал предполагаемое видео инцидента с американским БПЛА над Черным морем

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пентагон опубликовал возможные видеокадры происшествия с участием американского беспилотника MQ-9 в Черном море.

Утверждается, что там можно заметить российский истребитель Су-27. Согласно информации, видео появилось на сайте для релизов.

14 марта российский истребитель Су-27 столкнулся над Черным морем с американским беспилотником MQ-9, из-за чего последний рухнул в воду.

По данным Минобороны России, истребители были подняты на перехват аппарата, который направлялся к российской госгранице. Ведомство добавило, что БПЛА упал из-за своих резких маневров, вооружение против него не применялось.

В четверг, 16 марта, Дмитрий Песков заявил, что российские военные могут заняться подъемом американского беспилотного летательного аппарата. Он также подтвердил, что Москва и Вашингтон контактировали по инциденту как по военным, так и по дипломатическим каналам. В частности, ситуацию обсудили министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава Пентагона Ллойд Остин.

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