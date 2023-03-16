Российские военные могут поднять беспилотник США со дна моря при необходимости – Песков

Фото: Минобороны РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что российские военные могут заняться подъемом беспилотного летательного аппарата США со дня Черного моря.

"Это прерогатива военных. Если они считают, что это необходимо для наших интересов и нашей безопасности сделать в Черном море, они будут это делать", – заявил представитель Кремля.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что за уточнениями следует обратиться в Минобороны.

Песков подтвердил, что Россия и США контактировали по инциденту как по военным, так и по дипломатическим каналам. В частности, ситуацию обсудили министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава Пентагона Ллойд Остин.

14 марта российский истребитель Су-27 столкнулся над Черным морем с американским беспилотником MQ-9, в результате чего БПЛА упал в международные воды.

В Минобороны РФ отметили, что истребители были подняты на перехват БПЛА, который следовал к госгранице России. В ведомстве сообщили, что беспилотник упал из-за своих резких маневров. Вооружение против него не применялось.

По информации СМИ, США удалось удаленно стереть с упавшего в Черном море беспилотника "чувствительное" программное обеспечение, чтобы оно не досталось России. Источник отметил, что меры были приняты еще до падения БПЛА.

США не хотели, чтобы упавший в Черное море беспилотник оказался у российских специалистов

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