Эксперт допустил падение беспилотника MQ-9 в Черное море из-за мощного потока воздуха

Фото: kremlin.ru

Американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-9 Reaper, который вел разведку у российской границы в районе Крыма, мог упасть в Черное море из-за воздействия на него мощного потока воздуха от двигателей истребителей Су-27 при выполнении маневра. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал военный эксперт Алексей Леонков.

"Ситуация следующая: воздушная цель самолетного типа с размахом крыльев 20 метров с выключенными транспондерами приближается на скорости 400 километров в час к границам России. Су-27 подлетели, убедились, что это беспилотник, развернулись обратно и "сдули" его воздушной струей", – предположил эксперт.

Леонков отметил, что в подобной ситуации оператор беспилотника не мог быстро среагировать на произошедшее. Если же БПЛА работал в автономном режиме, то шансов предотвратить ситуацию у него не было.

Вместе с тем военный эксперт пояснил, что при попадании выхлопа из реактивного двигателя в другой двигатель, тот может заглохнуть. Американский БПЛА упал из-за повреждения винта в процессе полета, считает Леонков.

14 марта российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 над Черным морем. После этого БПЛА рухнул в международные воды.

Позже в Минобороны РФ объяснили, что истребители были подняты на перехват БПЛА, который следовал к госгранице России. По данным ведомства, беспилотник упал из-за своих резких маневров. При этом, как подчеркнули в МО, российские самолеты не применяли вооружение против него.

На фоне произошедшего министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Соединенных Штатов Ллойдом Остином. Согласно информации военного ведомства, переговоры состоялись по инициативе американской стороны.



США не хотели, чтобы упавший в Черное море беспилотник оказался у российских специалистов

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