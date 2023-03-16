США считают незаконными российские авиаограничения над Черным морем – Белый дом

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В Соединенных Штатах считают незаконными российские авиационные ограничения, введенные над Черным морем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Белого дома Джона Кирби.

В связи с этим, по его словам, Вашингтон не собирается придерживаться этих авиаограничений.

"Они могут говорить, что хотят… по поводу ограничений. Мы их не соблюдаем. Они незаконны", – заявил Кирби.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу в телефонном разговоре с главой Пентагона Ллойдом Остином отметил, что причиной инцидента с американским беспилотником MQ-9 являются действия США по несоблюдению заявленной Россией зоны ограничения полетов, которая была установлена в связи с проведением спецоперации на Украине.

В свою очередь, Остин подчеркнул, что американская армия будет продолжать вести свою деятельность там, где это позволяет международное право.

14 марта сообщалось, что российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 над Черным морем, в результате чего последний упал в международные воды.

Позже в Минобороны РФ объяснили, что российские истребители были подняты на перехват БПЛА, следовавшего к госгранице России. В военном ведомстве добавили, что беспилотник упал из-за своих резких маневров. Вооружение против него не применялось.

Пентагон опубликовал предполагаемое видео инцидента с американским БПЛА над Черным морем

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