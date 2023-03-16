18:06Политика
Важно оставить открытыми линии коммуникации с США в свете инцидента с БПЛА – Захарова
Фото: ТАСС/Zuma
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о необходимости оставить открытыми линии коммуникации с американцами в свете недавнего инцидента с беспилотником США над акваторией Черного моря.
"Мы не стремимся к конфронтации, выступаем за прагматичное сотрудничество в интересах народов наших стран, но при этом эти интересы умеем защищать", – передает РИА Новости ее слова.
14 марта российский истребитель Су-27 столкнулся над Черным морем с американским беспилотником MQ-9, в результате чего БПЛА упал в международные воды.
В Минобороны РФ отметили, что истребители были подняты на перехват БПЛА, который следовал к госгранице России. В ведомстве сообщили, что беспилотник упал из-за своих резких маневров. Вооружение против него не применялось.
На фоне произошедшего министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Соединенных Штатов Ллойдом Остином.
Пентагон опубликовал предполагаемое видео инцидента с американским БПЛА над Черным морем
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