Важно оставить открытыми линии коммуникации с США в свете инцидента с БПЛА – Захарова

Фото: ТАСС/Zuma

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о необходимости оставить открытыми линии коммуникации с американцами в свете недавнего инцидента с беспилотником США над акваторией Черного моря.

"Мы не стремимся к конфронтации, выступаем за прагматичное сотрудничество в интересах народов наших стран, но при этом эти интересы умеем защищать", – передает РИА Новости ее слова.

14 марта российский истребитель Су-27 столкнулся над Черным морем с американским беспилотником MQ-9, в результате чего БПЛА упал в международные воды.

В Минобороны РФ отметили, что истребители были подняты на перехват БПЛА, который следовал к госгранице России. В ведомстве сообщили, что беспилотник упал из-за своих резких маневров. Вооружение против него не применялось.

На фоне произошедшего министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Соединенных Штатов Ллойдом Остином.



Пентагон опубликовал предполагаемое видео инцидента с американским БПЛА над Черным морем

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