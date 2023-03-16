В Севастополе заявили об обнаружении упавшего в Черное море беспилотника США – СМИ

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Специалисты российского министерства обороны нашли беспилотник США в тот же день, когда он упал в акваторию Черного моря. Об этом сообщает севастопольский новостной портал ForPost со ссылкой на источник, приближенный к оборонному ведомству РФ.

К поиску БПЛА привлекли подводного робота. Аппарат обнаружили в 60 километрах от Севастополя, он лежит на глубине 850–900 метров.

Было решено отправить военный корабль РФ на дежурство в район обнаружения беспилотника. Это место взяли под охрану. Специалисты рассматривают возможность подъема БПЛА.

"Глубина, где залегает беспилотник, довольно приличная. Чтобы осуществить подъем, необходимо задействовать средства, которые использовались при подъемах затонувших глубоководных подводных лодок", – объяснил собеседник агентства.

Однако Минобороны России хотело бы изучить электронную "начинку" аппарата и его двигатель.

14 марта российский истребитель Су-27 столкнулся над Черным морем с американским беспилотником MQ-9, из-за чего последний рухнул в воду.

По данным Минобороны РФ, истребители были подняты на перехват аппарата, который направлялся к российской госгранице. Ведомство добавило, что БПЛА упал из-за своих резких маневров, вооружение против него не применялось.

Как отмечалось в СМИ, США могли удаленно стереть с упавшего в Черном море беспилотника "чувствительное" программное обеспечение, чтобы оно не досталось России.



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