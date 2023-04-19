Поддержка НАТО попыток Зеленского захватить Крым приведет к столкновению с РФ – СМИ

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Если Североатлантический альянс окажет открытую военную поддержку украинскому президенту Владимиру Зеленскому в его желании захватить Крым, это приведет к опасной эскалации конфликта, сообщил эксперт Уве Парпарт в статье для Asia Times.

По его мнению, чтобы дать шанс южному наступлению, Киев и его ближайшие союзники должны будут попытаться разрушить Крымский мост. При этом он заметил, что позиции украинской армии стали еще более шаткими из-за острой нехватки боеприпасов и тяжелых потерь. По этой причине эксперт выразил мнение, что ВСУ не смогут самостоятельно провести контрнаступление и захватить Крым.

В то же время, как заметил Парпарт, открытое вступление НАТО в конфликт и поддержка Зеленского в ударах по полуострову станет "красной чертой" для Москвы и рискует вылиться в прямое столкновение России и США.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться в скором времени. Украинский политик также отметил, что Киев планирует захватить Крым и Донбасс. По его словам, основная цель заключается в выходе на границы 1991 года.

До этого Шмыгаль заявлял, что Украина начнет контрнаступление, только когда будет готова к нему на 100%. Премьер страны подчеркивал, что оно может начаться летом. Для такой готовности нужна дополнительная помощь, в частности нужно больше артиллерии и боеприпасов, говорил он.

СМИ сообщили, что союзники Украины в Евросоюзе не ожидают прорыва от возможного контрнаступления Киева. По данным прессы, настроения западных союзников в отношении украинской армии отличаются от тех, которые были в конце 2022 года.