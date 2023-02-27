В офисе Зеленского допустили прекращение существования Украины как государства

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Советник офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина может исчезнуть как государство без выхода на границы 1991 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные издания.

"Без победы, без границ 1991 года и без последующей трансформации России Украина исчезнет через несколько лет. Люди не вернутся, денег не будет, никто не будет нас поддерживать", – заявил он.

Советник офиса Зеленского также добавил, что жители Украины должны быть готовы к продолжению боевых действий.

Ранее Подоляк предупредил Китай об агрессивной реакции на возможное предоставление оружия России.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна не помирится с Россией как минимум в ближайшие сто лет. Он также подчеркнул, что Киев не рассматривает прекращение боевых действий как вариант предотвращения гибели людей.

По его словам, улучшение отношений между Украиной и РФ будет возможно только после того, как последняя откажется от статуса ядерной державы, а также пройдет путь демократизации.

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