В офисе Зеленского пригрозили Китаю агрессией в случае помощи России

Фото: ТАСС/БелТА/Сергей Холодилин

Советник офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк предупредил Китай об агрессивной реакции на возможное предоставление оружия России. Об этом он сообщил в ходе беседы с телеканалом "Дом".

"Если какая-то страна <…> начинает передавать России технику, значит, надо как-то агрессивно на это реагировать", – указал политик.

Ранее глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявил, что Китай рассматривает возможность поставок вооружений России. Он подчеркнул, что руководство США посчитало важным максимально четко донести до администрации КНР, что у такого решения будут последствия.

Помимо этого глава комитета палаты представителей конгресса США по международным делам Майкл Маккол добавил, что Китай рассматривает возможность передать России сотни беспилотников и иное оружие.

По его словам, именно для достижения договоренностей об этом запланирована встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина.



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