КНР рассматривает возможность поставок вооружений РФ – глава ЦРУ

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В США уверены, что Китай рассматривает возможность о поставках вооружений России. Об этом заявил глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс в интервью телеканалу CBS.

"Мы уверены в том, что китайское руководство рассматривает возможность предоставления военной техники", – заявил он.

Бернс подчеркнул, что руководство США посчитало важным максимально четко донести до администрации КНР, что у такого решения будут последствия. В Штатах надеются, что предупреждения Пекину сдержат правительство Китая от подобных шагов.

Глава ЦРУ также заявил, что считает, что разведданные, которые США предоставляли Украине, помогли ее вооруженным силам вести боевые действия.

Ранее президент США Джозеф Байден заявил, что его администрация не обнаружила доказательств того, что Китай передает вооружение России для применения в зоне спецоперации. Он также сообщил, что в США не ожидают, что Китай предоставит России крупную военную помощь.

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что поставки Китаем оружия в Россию, которое будет применено в зоне спецоперации, станут красной линией для США. Она, однако, не уточнила, какие последствия от Штатов будут ожидать Китай в случае передачи вооружения России.

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