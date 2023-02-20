Поставки Китаем оружия в РФ станут красной линией для Вашингтона – постпред США при ООН

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Поставки Китаем оружия для России, которое будет применено в конфликте на Украине, станут красной линией для Соединенных Штатов. Об этом заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Ее слова приводятся на сайте миссии.

Однако она не стала раскрывать, какие последствия от США будут ожидать Китай в случае передачи вооружения российской стороне.

"Мы не собираемся забегать вперед и объявлять, что мы планируем делать. Но мы ясно дали понять Китаю, что будут последствия, если они примут такое неудачное решение", – добавила Томас-Гринфилд.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон очень обеспокоен тем, что Китай может оказать поддержку России в конфликте на Украине в виде "летальной" военной помощи.

Он отметил, что Китай до сих пор поддерживает Россию политически. Также Блинкен заявил, что КНР уже оказывала некоторую военную помощь нелетального характера РФ в конфликте на Украине.

До этого сообщалось, что Энтони Блинкен предупредил главу канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И о возможных последствиях в случае, если Китай будет оказывать материальную помощь России в спецоперации на Украине.

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