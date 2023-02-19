США опасаются, что Китай может оказать помощь России в спецоперации на Украине – Блинкен

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Вашингтон очень обеспокоен тем, что Китай может оказать поддержку России в конфликте на Украине в виде "летальной" военной помощи. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC.

Он отметил, что Китай до сих пор поддерживает Россию политически. Также Блинкен заявил, что КНР уже оказывала некоторую военную помощь нелетального характера РФ в конфликте на Украине.

Ранее сообщалось о том, что Блинкен предупредил главу канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И о возможных последствиях в случае, если Китай будет оказывать материальную помощь России в спецоперации на Украине.

До этого американский президент Джо Байден признался, что угрожал председателю КНР Си Цзиньпину последствиями, если Китай поддержит спецоперацию России.

Байден добавил, что звонил китайскому лидеру и предупреждал, что при поддержке российских действий КНР лишится инвестиций Соединенных Штатов. Кроме того, американский президент оценил отношения Вашингтона с Пекином после инцидента с аэростатом. По его мнению, они не пострадали.

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