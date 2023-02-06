В Китае заявили, что уничтожение аэростата нанесло ущерб отношениям с США

Фото: depositphotos/jackmalipan

Власти Соединенных Штатов нанесли огромный ущерб процессу стабилизации отношений с КНР, приняв решение сбить китайский аэростат, заявил заместитель министра иностранных дел Китая Се Фэн. Об этом сообщает РИА Новости.

"Действия США оказали серьезное влияние и нанесли ущерб усилиям обеих сторон в процессе по стабилизации китайско-американских отношений после встречи (председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена – Прим. ред.) на Бали", – сказал он.

Фэн подчеркнул, что Пекин выражает решительный протест в связи с данным инцидентом и призывает Вашингтон не совершать подобные действия в дальнейшем во избежание усиления напряженности. Он добавил, что Китай будет отстаивать свои интересы и достоинство, оставляя за собой право на принятие необходимых мер.

4 февраля военные США сбили принадлежащий КНР аэростат у побережья страны. Сразу после проведения этой операции начался сбор обломков летательного аппарата из воды.

После этого в МИД КНР выразили недовольство из-за сбитого США китайского аэростата. Замглавы ведомства Се Фэн сделал серьезное представление ответственному лицу в посольстве США в Пекине от имени китайского правительства в связи с инцидентом.

Сбор обломков сбитого над США аэростата займет несколько дней

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!