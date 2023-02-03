Блинкен проинформировал руководство Китая о решении отложить свой визит в страну

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Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главной канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая, членом Политбюро Ван И проинформировал о своем решении отложить визит в страну, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службе госдепартамента.

Блинкен объяснил Ван И, что не сможет посетить Китай из-за ситуации с аэростатом, который завис в небе над Соединенными Штатами.

"Госсекретарь заявил, что планировал посетить Пекин в продолжение повестки, согласованной в ноябре на Бали президентом Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином", – сообщили в госдепе США.

В телефонном разговоре Блинкен подчеркнул, что сложившаяся ситуация является безответственным актом со стороны Китая. Таким образом КНР нарушает суверенитет Соединенных Штатов, а также принципы международного права.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден согласился с решением госсекретаря США Энтони Блинкен отложить визит в КНР в связи со сложившейся ситуацией.

Байден также согласился с советом шефа Пентагона не сбивать китайский аэростат, так как это может быть опасно для людей на земле.

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