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Президент США Джозеф Байден согласился с советом шефа Пентагона не сбивать китайский аэростат, сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом.

Действия могут быть опасны для людей, которые находятся на земле.

Кроме того, Байден согласился с госсекретарем США Энтони Блинкен, чтобы отложить визит в КНР в связи со сложившейся ситуацией.

"Президент согласился с решением госсекретаря не отправляться в поездку", – сказал официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Ранее сообщалось, что американское правительство и военные отслеживают подозрительный китайский аэростат, который который висит над северной частью США последние несколько дней.

В МИД Китая заявили, что аэростат отклонился от маршрута из-за ветра. Кроме того, аппарат имеет ограниченные возможности самоуправления.

В ведомстве отметили, что летательный аппарат является гражданским и используется для научных целей, в частности для метеорологических исследований.

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