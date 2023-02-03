19:14Политика
Трамп призвал сбить барражирующий над США "шпионский" аэростат
Фото: depositphotos/actionsports
Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал американских военных сбить, предположительно, шпионский китайский аэростат, летающий над севером страны. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.
"Сбейте шар!" – подчеркнул Трамп.
3 февраля американское правительство и военные заметили подозрительный китайский аэростат, который барражировал над северной частью США последние несколько дней.
Белый дом и Пентагон в данный момент рассматривают возможность сбить воздушный шар, однако пока не решились на данный шаг из-за потенциальной угрозы местным жителям в виде упавших обломков.
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