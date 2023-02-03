17:51Политика
В МИД Китая объяснили появление их аэростата над США
Фото: depositphotos/jackmalipan
В министерстве иностранных дел Китая объяснили появление их аэростата над Соединенными Штатами, сообщает РИА Новости.
По словам представителя МИД КНР, аэростат действительно принадлежит Китаю. Летательный аппарат является гражданским и используется для научных целей, в частности для метеорологических исследований.
"Китай сожалеет, что аэростат из-за обстоятельств непреодолимой силы ошибочно оказался над территорией США", – отметили в министерстве.
В ведомстве уточнили, что аэростат отклонился от маршрута из-за ветра. Кроме того, аппарат имеет ограниченные возможности самоуправления.
МИД КНР заявил, что будет и дальше поддерживать связь с США, чтобы сгладить инцидент.
Ранее правительство Соединенных Штатов и военные заметили подозрительный китайский аэростат, который висит над северной частью США последние несколько дней.
Власти и военные Штатов в данный момент рассматривают возможность сбить воздушный шар, однако пока не решились из-за потенциальной угрозы местным жителям в виде упавших обломков.
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