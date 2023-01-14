Поставки оружия Киеву могут привести к конфронтации большего масштаба – постпред КНР в ООН

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Ужесточение санкций против России и дальнейшие поставки оружия Киеву могут привести к конфронтации большего масштаба. Об этом заявил на заседании СБ ООН постпред Китая Чжан Цзюнь.

Эскалация санкций или предоставление оружия только затруднит перелом ситуации и может даже спровоцировать более масштабную конфронтацию ", –

Приводит его слова РИА Новости.

Цзюнь также назвал украинский конфликт результатом аккумуляции и эволюции дисбаланса в сфере безопасности в Европе.

Кроме того постпред Китая призвал положить конец действиям, угрожающим безопасности ЗАЭС. Он заявил, что любые военные операции, которые могли бы сказаться на физической и технической безопасности АЭС, должны незамедлительно прекратиться.

Цзюнь, помимо прочего, отметил, что инициированное Россией рождественское перемирие помогло людям встретить праздники в мире и облегчило доставку гуманитарной помощи.

Ранее сообщалось, что Госдеп США предупредил Китай об издержках в случае оказания помощи России в сфере безопасности или обхода санкций. Вашингтон предупредил Пекин о том, "какова будет цена" в случае оказания Китаем помощи России.

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