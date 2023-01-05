Путин поручил ввести режим прекращения огня на линии соприкосновения на Украине с 6 января

Фото: AP Photo/Mindaugas Kulbis

Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня на линии боевого соприкосновения сторон на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

"Учитывая обращение Святейшего Патриарха Кирилла, поручаю министру обороны Российской Федерации ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине", – передает пресс-служба Кремля.

В указании главы государства отмечается, что Кремль призывает украинскую сторону также объявить режим прекращения огня и дать православным христианам возможность посетить рождественские службы.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал прекратить огонь и установить рождественское перемирие на Украине и в Донбассе. Священнослужитель обратился с таким предложением ко всем вовлеченным в конфликт сторонам.

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