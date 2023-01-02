Экс-генерал НАТО не исключил перемирия между Россией и Украиной в 2023 году

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Экс-генерал НАТО Ханс-Лотар Домрезе заявил, что перемирие между Россией и Украиной может произойти в течение 2023 года.

Он выразил мнение, что не имеет смысла продолжать борьбу, когда больше не завоевываешь новые территории.

"Скорее всего, в период с февраля по май возникнет ситуация, при которой обе стороны поймут, что больше не продвигаются вперед", – сказал Домрезе в интервью Funke.

По его словам, это стало бы моментом для переговоров о прекращении огня, но данное развитие ситуации еще не будет означать мира.

Домрезе подчеркнул, что затем нужно будет провести переговоры, посредником при которых может стать генсекретарь ООН Антониу Гутерриш, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган или премьер Индии Нарендра Моди.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки Североатлантическим альянсом оружия Киеву быстро приведут к разрешению конфликта, возникшего на Украине. По его словам, переговоры начнутся, когда Россия поймет, что не сможет достигнуть своих целей.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США и НАТО ставят цель победить Россию на поле боя. Он выразил мнение, что действия коллективного Запада и украинского президента Владимира Зеленского, которого они контролируют, подтверждают глобальный характер кризиса на Украине.

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