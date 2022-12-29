Россия не будет вести переговоры на основе "формулы мира" Зеленского – Лавров

Фото: kremlin.ru

Россия не будет вести переговоры на основе формулы мира, которую предлагает президент Украины Владимир Зеленский. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Выдвигая разного рода идеи и формулы мира, Зеленский лелеет иллюзию добиться при помощи Запада вывода наших войск с российской территории Донбасса, Крыма, Запорожья и Херсонщины, выплаты Россией репараций, явки с повинной в международные трибуналы и тому подобного", – приводит его слова РИА Новости.

Министр подчеркнул, что на подобных условиях Россия ни с кем разговаривать не будет. При этом Киев сам не готов к диалогу, считает Лавров.

Лавров напомнил, что Москва в самом начале спецоперации приняла инициативу Зеленского сесть за стол переговоров и после нескольких раундов переговоров было возможно найти взаимоприемлемые договоренности. Однако, заявляет министр, по указке англосаксов, Зеленский очень быстро прекратил переговоры и ужесточил позицию.

Ранее СМИ сообщали, что на Украине разрабатывается план дипломатического урегулирования существующего конфликта. Над ним работает команда Зеленского и предполагается, что он будет состоять из десяти пунктов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не может существовать мирного плана Украины, который бы учитывал сегодняшние реалии с российской территорией и вхождением в состав РФ новых регионов.

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