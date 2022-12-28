Территории четырех вошедших в состав РФ регионов должны быть освобождены – Лавров

Фото: kremlin.ru

Территория ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, вошедших в состав России после референдумов, должна быть освобождена, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью на Первом канале.

Он подчеркнул, что они должны быть освобождены в границах этих регионов в составе России в соответствии с российской конституцией.

С 23 по 27 сентября прошли референдумы по вопросу присоединения новых территорий к РФ. Большинство жителей высказали согласие в отношении процедуры вступления ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.

В ночь на 24 февраля российский лидер заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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