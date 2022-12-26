Песков рассказал, готова ли Москва идти на переговоры на условиях Киева

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, готова ли Москва идти на переговоры при неких условиях со стороны Киева. Он подчеркнул, что Россия никогда не следовала чужим условиям, ориентировалась только на свои цели и на здравый смысл, передает РИА Новости.

Ранее киевские власти предложили провести к концу февраля мирный саммит на площадке ООН с генсеком Антонио Гутеррешем в качестве возможного посредника. При этом они отмечают, что Россию стоит пригласить на переговоры после необходимого международного суда.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия готова к диалогу по Украине, если будет серьезное предложение о том, как остановить конфликт, учитывающее российские интересы. Он подчеркивал, что сейчас условия Киева по урегулированию конфликта и старта переговоров с Москвой неадекватны и нереалистичны.



Лавров опроверг информацию о подготовке США переговоров между РФ и Украиной

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!