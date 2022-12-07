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Политика

РФ готова к диалогу по Украине, если будут учтены ее интересы – Лавров

РФ готова к диалогу по Украине, если будут учтены ее интересы – Лавров

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, если будет серьезное предложение о том, как остановить конфликт на Украине, то Россия готова обсудить его. По его словам, предложение должно учитывать российские интересы. Об этом он сообщил в ходе выступления на Международном форуме "Примаковские чтения".

Министр иностранных дел также заявил, что инициативы по трибуналу в отношении РФ по Украине или по репарациям нелегитимны. Он подчеркнул, что по уставу ООН решения по созданию трибунала может принимать только Совет безопасности.

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