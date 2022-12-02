В США заявили о переговорах со странами Ближнего Востока о передаче их ЗРК NASAMS Киеву

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США и их союзники по НАТО ведут переговоры с некоторыми странами Ближнего Востока о передаче части имеющихся у них зенитных ракетных комплексов NASAMS Украине, заявил директор американской компании – производителя Raytheon Грег Хейс.

"На Ближнем Востоке развернуты NASAMS, и некоторые из наших союзников по НАТО и мы на самом деле работаем с парой ближневосточных стран, которые в настоящее время используют NASAMS, и пытаемся направить их на Украину", – приводит его слова газета Politico.

Он добавил, что Вашингтон планирует направить ЗРК NASAMS на Украину в течение ближайших 3–6 месяцев. По словам Хейса, взять эти системы на Ближнем Востоке будет быстрее, чем строить новые в США. При этом он отметил, что в течение двух лет Штаты поставят ближневосточным странам новые системы NASAMS, взамен тех, что были направлены Киеву.

По информации газеты, как только соответствующие договоренности будут достигнуты, их должна будет одобрить администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

Накануне Пентагон сообщил, что власти США заключили контракт на 1,2 миллиарда долларов с компанией Raytheon на закупку зенитных ракетных комплексов NASAMS для Киева. Отмечалось, что данная закупка будет осуществляться в рамках пятого пакета инициатив по оказанию помощи Украине.



Пентагон заключил контракт на 1,2 млрд долларов на закупку ЗРК NASAMS для Украины

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