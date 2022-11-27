Британия передала Украине ракеты Brimstone-2

Фото: MoD via AP/Cpl L Matthews

Великобритания отправила Украине высокоточные ракеты Brimstone-2. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Twitter.

В министерстве отметили, что Британия предоставила ракеты в рамках своего пакета помощи.

К публикации также было прикреплено видео с погрузкой ракет на самолет британских военно-воздушных сил.

Ранее сообщалось, что американские власти намерены передать Украине новый пакет военной помощи стоимостью 400 миллионов долларов. В новый пакет войдут противорадиолокационные ракеты HARM, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и зенитных ракетных комплексов NASAMS.



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