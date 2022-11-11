На Украине заявили, что отказ США от помощи Киеву приведет к скорой победе России

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Прекращение финансовой помощи Киеву со стороны Соединенных Штатов ознаменовало бы победу России, завил замглавы Минэкономики Украины Тарас Качка в интервью обозревателю The Washington Post Джошу Рогину.

"Финансовая поддержка <...> является частью безопасности. <...> Без этой финансовой поддержки наши государственные институты рухнут. А это значит, что это будет немедленная победа России", – сказал Качка.

Такое же мнение высказали и другие украинские чиновники, говорится в публикации. Они заявили, что сокращение финансовой помощи было бы несвоевременным и опасным.

"Украинская экономика может рухнуть без постоянной поддержки со стороны США, Европы и Международного валютного фонда. Если это произойдет, их вооруженные силы не смогут воевать", – написал обозреватель.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN заявил, что обеспокоен недавними заявлениями республиканцев о возможной приостановке помощи Киеву. По словам украинского лидера, это является "тревожным сигналом".

США и другие страны Запада увеличили финансовую помощь Киеву после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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