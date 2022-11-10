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Европейские государства должны договориться с Россией о "разделе" Украины и отменить ограничительные меры. Такое мнение выразил в интервью изданию Causeur бельгийский сенатор Ален Детекс.

"В интересах Европы и европейцев мы должны отказаться от жесткой линии Зеленского (президента Украины Владимира Зеленского. – Прим. ред.), договориться с Россией о разделе Украины и снять санкции – таков путь к спасению", – отметил он.

Детекс также обратил внимание на то, что украинского лидера можно рассматривать лишь как одержимую высокомерием марионетку Соединенных Штатов, втягивающую в конфликт Европу.

По словам политика, ограничительные меры, введенные в отношении РФ, сказываются плохо и на самих европейских странах, хотя, указал сенатор, они выгодны Америке, так как подобным образом она получила возможность осуществлять поставки оружия и газа.

Ранее бывший итальянский премьер Сильвио Берлускони заявил, что Зеленский в силах остановить военные действия на Украине.

Он также напомнил, что именно Киев несет ответственность за обострение ситуации, так как в 2014 году в Минске подписывалось соглашение между Украиной и республиками Донбасса о мире без нападений друг на друга.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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