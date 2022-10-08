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Президент Украины Владимир Зеленский не может ставить Соединенные Штаты на грань ядерной войны, сообщает издание The American Conservative.

Как отметил автор материала Род Дреер, украинский лидер стремится заставить ЕС и Штаты оказывать максимальную помощь Украине, а в настоящее время его максимализм достиг апогея. При этом лидеры стран Запада "сходят по нему с ума", проецируя на Зеленского собственные мечты.

По его словам, действия руководства Украины не соответствует их заявленной приверженности демократическим ценностям, в то время как украинский национализм не вызывает сомнений.

Ранее Зеленский, выступая на конференции в австралийском Институте Лоуи, заявил, что блок НАТО должен нанести по России превентивные удары, чтобы не допустить применения Москвой ядерного оружия.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал это заявление призывом к мировой войне. Он также призвал Запад, прежде всего США и Великобританию, которые фактических руководят Киевом, не оставлять без реакции слова Зеленского.



Зеленский призвал НАТО нанести превентивные удары по России

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