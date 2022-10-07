Зеленский объяснил, что имел в виду под превентивными ударами по РФ

Фото: телеграм-канал Zelenskiy/Official

Владимир Зеленский заявил, что под превентивными ударами по РФ имел в виду очередной пакет антироссийских санкций. Такое разъяснение президент Украины дал в интервью BBC.

"Мир может представить санкционный пакет в таком случае и сделать все возможное, чтобы они покинули атомную электростанцию (Запорожскую. – Прим. ред.)", – сказал он.

По словам президента Украины, он изначально был понят неправильно, чем якобы воспользовались российские власти и преподнесли ситуацию в выгодном для себя ключе.

Зеленский, выступая на конференции в австралийском Институте Лоуи, заявил, что блок НАТО должен нанести по России превентивные удары, чтобы не допустить применения Москвой ядерного оружия.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал это заявление призывом к мировой войне. Он также призвал Запад, прежде всего США и Великобританию, которые фактических руководят Киевом, не оставлять без реакции слова Зеленского.



Зеленский призвал НАТО нанести превентивные удары по России

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