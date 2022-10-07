Песков заявил, что слова Зеленского об ударе по РФ подтверждают необходимость СВО

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова украинского лидера Владимира Зеленского о превентивном ударе по РФ еще раз подтверждают необходимость проведения специальной операции.

Он также отметил, что Россия сожалеет, что Запад не приструнил Зеленского после его заявления.

"Были какие-то робкие попытки, скажем так, осудить такой тон Зеленского, мы слышали и в ООН. Но, к нашему сожалению, никому в голову не пришло приструнить своего вассала. Это очень опасно", – цитирует Пескова ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия обращается к другим странам с призывом обратить внимание на слова Зеленского.

До этого Песков назвал призывом к мировой войне слова Зеленского об ударе по России. Тогда он также подчеркнул, что странам, в том числе США и Великобритании, необходимо обратить внимание на высказывания украинского лидера.

Ранее Зеленский, выступая по видеосвязи на конференции в австралийском Институте Лоуи, заявил, что блок НАТО должен нанести по России превентивные удары, чтобы не допустить применения Москвой ядерного оружия. Ждать ядерных ударов и только потом реагировать на них нельзя, считает украинский лидер.

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