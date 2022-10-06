Глава ЛДПР Слуцкий высказался о словах Зеленского об ударе по России

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что своими заявлениями президент Украины Владимир Зеленский подталкивает весь мир к апокалипсису. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По его словам, Зеленский пытается втянуть страны Запада в ядерную риторику. Он подчеркнул, что президент Украины не осознает собственных действий.

"Зеленский в агонии. На фоне пусть редких, но все же появляющихся голосов на Западе в пользу решения украинского конфликта не только на "поле боя", он отчаянно втягивает своих хозяев в ядерную риторику", – прокомментировал Слуцкий.

Глава ЛДПР добавил, что Россия останется привержена подписанному заявлению о том, что "атомная война никогда не должна быть развязана, и победителей быть в ней не может". Кроме того, он высказал надежду на соблюдение договора другими его участниками.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о превентивном ударе по России фактически являются призывом к мировой войне.

Ранее Зеленский, выступая по видеосвязи на конференции в австралийском Институте Лоуи, заявил, что блок НАТО должен нанести по России превентивные удары, чтобы не допустить применения Москвой ядерного оружия. Ждать ядерных ударов и только потом реагировать на них нельзя, считает украинский лидер.

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