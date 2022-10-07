Шольц заявил, что не разделяет позицию Зеленского по ядерному оружию

Фото: kremlin.ru

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не поддерживает применение ядерного оружия, заявил заместитель пресс-секретаря правительства Германии Вольфганг Бюхнер, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о превентивном ударе по РФ.

"Канцлер четко выступает против использования ядерного оружия", – приводит РИА Новости его слова.

Ранее президент Украины заявил, что блок НАТО должен нанести по России превентивные удары, чтобы не допустить применения Москвой ядерного оружия. Ждать ядерных ударов и только потом реагировать на них нельзя, считает украинский лидер.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что эти слова Зеленского являются призывом к мировой войне. Песков отметил, что на высказывания украинского лидера должны обратить внимание все страны мира, в особенности это касается США и Великобритании, которые фактически руководят Киевом.



Зеленский призвал НАТО нанести превентивные удары по России

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