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Вступление Украины в НАТО приведет к катастрофическим результатам для США. Об этом сообщил вице-президент группы по внешней политике фонда Stand Together и ветеран войны в Ираке Дэн Колдуэлл в статье для The Federalist.

Он назвал глупым решение тратить "десятки миллиардов" на расширение Альянса за счет Украины и других стран во время рекордной инфляции, большого государственного долга и угрозы со стороны Китая.

По мнению Колдуэлла, членство Украины в НАТО обошлось бы дорого для американцев. Он пояснил, что первоначальные затраты составили бы до 27 миллиардов долларов, а ежегодные расходы налогоплательщиков – до 11 миллиардов долларов.

Колдуэлл добавил, что в этом случае Вашингтону пришлось бы размещать в Европе многотысячные армии, хотя их вооруженные силы уже перегружены и недостаточно укомплектованы.

В заключение он сказал, что слепая преданность НАТО зачастую "берет верх над здравым смыслом".

После подписания в Кремле договоров о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев в ускоренном режиме подает заявку на вступление в НАТО. По его словам, этим действием Украина делает определяющий шаг.

Позже американские обозреватели выразили мнение, что НАТО не позволит Украине вступить в блок до завершения российской специальной военной операции. Они указали, что в случае принятия Киева Североатлантическому альянсу пришлось бы применить статью 5 устава о взаимной обороне всех членов НАТО.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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