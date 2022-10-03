В США заявили, что НАТО не позволит Киеву вступить в блок до завершения спецоперации

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Фото: depositphotos/Alexandra_Strekoza
НАТО не позволит Украине вступить в блок до завершения российской специальной военной операции, считают обозреватели американской газеты The New York Times Эндрю Крамер и Дэн Билефски.
Они указали, что в случае принятия Киева Североатлантическому альянсу пришлось бы применить статью 5 устава о взаимной обороне всех членов НАТО. Эксперты, опрошенные журналистами, уверены в том, что в настоящее время вступление Украины в блок является недостижимой целью.
"НАТО соблюдает "политику открытых дверей", согласно которой любая европейская нация, которая хочет присоединиться, может сделать это, если она отвечает определенным требованиям. Среди них – демонстрация приверженности демократии, свободе личности и поддержке верховенства закона. В то время как украинские лидеры говорят, что их страна соответствует этому порогу, некоторые американские и европейские официальные лица утверждают обратное", – говорится в статье.
Авторы материала также напомнили, что скептически к вступлению Киева в НАТО относились Франция и Германия. Кроме того, по данным аналитиков, не поддерживает вступление Украины и президент Соединенных Штатов Джо Байден, который "опасается дальнейших военных обязательств США".
30 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном режиме. Он добавил, что де-факто Украина уже прошла свой путь в Североатлантический альянс.
В этот же день экс-премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что заявка Киева в НАТО может привести к вовлечению всех стран – членов Альянса в конфликт на Украине. Политик также подчеркнул, что в настоящее время ЕС не прикладывает адекватных и убедительных дипломатических усилий, чтобы направить русло конфликта на путь переговоров.
2 октября администрация президента Румынии Клауса Йоханниса объявила, что вступление Киева в Альянс поддержали главы девяти государств – членов военного блока: Румынии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши и Словакии.
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