Девять европейских стран поддержали вступление Украины в НАТО

Фото: ТАСС/Алексей Витвицкий

Администрация президента Румынии Клауса Йоханниса объявила, что вступление Украины в НАТО поддержали главы девяти стран альянса. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы, президенты государств Центральной и Восточной Европы..., твердо поддерживаем решение саммита НАТО в Бухаресте в 2008 года относительно будущего присоединения Украины", – указано в совместном заявлении, размещенном на сайте президента Румынии.

Документ подписали лидеры Румынии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши и Словакии. В декларации также содержится просьба к России покинуть территорию Украины.

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский объявил, что его страна подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном режиме. Он добавил, что де-факто Украина уже прошла свой путь в Североатлантический альянс.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в ответ на произошедшее отметил, что слова украинского лидера звучат как приглашение к прямому конфликту НАТО с Россией. Парламентарий также призвал Украину сложить оружие и вернуться к переговорам.

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