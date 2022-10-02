Девять европейских стран поддержали вступление Украины в НАТО

16:13
Фото: ТАСС/Алексей Витвицкий
Администрация президента Румынии Клауса Йоханниса объявила, что вступление Украины в НАТО поддержали главы девяти стран альянса. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы, президенты государств Центральной и Восточной Европы..., твердо поддерживаем решение саммита НАТО в Бухаресте в 2008 года относительно будущего присоединения Украины", – указано в совместном заявлении, размещенном на сайте президента Румынии.
Документ подписали лидеры Румынии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши и Словакии. В декларации также содержится просьба к России покинуть территорию Украины.
30 сентября президент Украины Владимир Зеленский объявил, что его страна подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном режиме. Он добавил, что де-факто Украина уже прошла свой путь в Североатлантический альянс.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в ответ на произошедшее отметил, что слова украинского лидера звучат как приглашение к прямому конфликту НАТО с Россией. Парламентарий также призвал Украину сложить оружие и вернуться к переговорам.
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