Генсек НАТО не ответил на вопрос, готов ли Альянс принять Украину

Фото: AP Photo/Olivier Matthys
Генсек НАТО Йенс Столтенберг не ответил на прямой вопрос, готов ли Альянс принять Украину, однако заявил, что Киеву будет оказана необходимая поддержка, передает ТАСС.
"Мы будем поддерживать Украину столько, сколько будет нужно", – сказал он.
Столтенберг сделал акцент на том, что НАТО выступает в поддержку независимости и территориальной целостности Украины.
На вопрос о том, считает ли он возможным ускоренное рассмотрение вопроса о присоединении Украины к НАТО, генсек ответил, что "все страны имеют право подавать заявку на членство". Он также напомнил, что этот вопрос решается всеми членами Североатлантического альянса.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном режиме. Он подчеркнул, что Киев делает определяющий шаг, подписывая эту заявку.
В свою очередь, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сказал, что это заявление является призывом ускорить начало третьей мировой войны.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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