Захарова прокомментировала заявку Украины на вступление в НАТО

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Сегодня каждый выбрал свой путь, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявку Украины на вступление в НАТО в ускоренном режиме.

"Кровавые мясники, убивающие женщин и детей, в НАТОвскую помойку. А мы в будущее. Будет сложно? Да. Потому что падать вниз всегда легче, чем набирать высоту. Но вы же помните: ползти нам исторически мешают крылья. Вперед, вместе, во имя света и с Богом!" – сказала Захарова.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном режиме. Он подчеркнул, что Киев делает определяющий шаг, подписывая эту заявку.

Также он сообщил о своей готовности вернуться к переговорам с Россией, но не с Владимиром Путиным, а другим президентом.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

30 сентября в Кремле состоялось подписание договоров о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации.



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