Медведев прокомментировал заявку Украины на вступление в НАТО

Фото: kremlin.ru

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о заявке на ускоренное вступление Украины в НАТО является призывом ускорить начало третьей мировой войны, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Зеленский хочет ускоренно вступить в НАТО. Отличная идея. Просто умоляет Североатлантический альянс ускорить начало третьей мировой войны. Явно накрыло парня", – написал он в своем телеграм-канале.

Политик также назвал генсека НАТО Йенса Столтенберга "циничным мальчиком" после слов о том, что если Украина прекратит воевать, то исчезнет как суверенное государство.

"Ведь если не прекратит, то исчезнет значительная часть украинцев", – отметил Медведев.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном режиме. Он подчеркнул, что Киев делает определяющий шаг, подписывая эту заявку.

Также он сообщил о своей готовности вернуться к переговорам с Россией, но не с Владимиром Путиным, а другим президентом.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

30 сентября в Кремле состоялось подписание договоров о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации.



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