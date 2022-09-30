Медведев прокомментировал заявку Украины на вступление в НАТО

Фото: kremlin.ru
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о заявке на ускоренное вступление Украины в НАТО является призывом ускорить начало третьей мировой войны, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Зеленский хочет ускоренно вступить в НАТО. Отличная идея. Просто умоляет Североатлантический альянс ускорить начало третьей мировой войны. Явно накрыло парня", – написал он в своем телеграм-канале.
Политик также назвал генсека НАТО Йенса Столтенберга "циничным мальчиком" после слов о том, что если Украина прекратит воевать, то исчезнет как суверенное государство.
"Ведь если не прекратит, то исчезнет значительная часть украинцев", – отметил Медведев.
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном режиме. Он подчеркнул, что Киев делает определяющий шаг, подписывая эту заявку.
Также он сообщил о своей готовности вернуться к переговорам с Россией, но не с Владимиром Путиным, а другим президентом.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
30 сентября в Кремле состоялось подписание договоров о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации.
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