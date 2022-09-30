Заявка Киева в НАТО рискует втянуть страны альянса в военный конфликт – экс-премьер Италии

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Экс-премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что заявка Киева в НАТО может привести к вовлечению всех стран – членов альянса в конфликт на Украине. Об этом пишет ANSA.
"Просьба Украины о вступлении в НАТО в разгар конфликта – это перспектива, которая может привести к полному военному вовлечению всех стран – членов альянса", – предупредил он.
Конте также подчеркнул, что в настоящее время ЕС не прикладывает адекватных и убедительных дипломатических усилий, чтобы направить русло конфликта на путь переговоров.
По его мнению, необходимо признать, "что стратегия, которой до сих пор придерживался евроатлантический альянс ввергает в эскалацию, которая рискует выйти из-под контроля".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном режиме. Он подчеркнул, что Киев делает определяющий шаг, подписывая эту заявку.
В свою очередь, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сказал, что это заявление является призывом ускорить начало третьей мировой войны.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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