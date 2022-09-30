Генсек НАТО допустил прекращение существования Украины как суверенного государства

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Украина прекратит существовать в качестве суверенной страны, если перестанет воевать, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции.

"Если Путин прекратит боевые действия, то будет мир. Если прекратит Украина, то она перестанет существовать как суверенное государство", – приводит ТАСС его слова.

Столтенберг также сообщил о намерении продолжать поддерживать Украину, добавив, что страны Североатлантического альянса не признают вхождение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

30 сентября в Кремле состоялось подписание договоров о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации.

Торжественную церемонию, которая прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, открыло выступление Владимира Путина. Президент отметил, что жители Донбасса, Херсона и Запорожья сделали однозначный выбор.

Он добавил, что Россия будет обеспечивать безопасность данных территорий, помогать восстанавливать инфраструктуру и никогда не предаст жителей этих регионов.



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