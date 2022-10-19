Возможность дипломатического урегулирования на Украине должна быть сохранена – Эрдоган

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган указал на необходимость сохранения дипломатического урегулирования украинского конфликта, передает ТАСС.

"Во время переговоров (с украинским лидером Владимиром Зеленским. – Прим. ред.) президент Эрдоган заявил, что видение дипломатического решения должно сохраняться при любых обстоятельствах", – говорится в сообщении.

Кроме того, Эрдоган подчеркнул, что Турция готова приложить любые усилия для прекращения боевых действий.

Ранее помощник главы РФ Юрий Ушаков отмечал, что от Турции ожидают инициативу по урегулированию ситуации на Украине. Он уточнял, что Эрдоган может официально представить предложения и в рамках других инициатив о регулировании, в том числе с участием США и стран Западной Европы.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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