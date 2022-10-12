Кремль ожидает от Эрдогана инициативу по урегулированию ситуации на Украине – Ушаков

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что от Турции ожидают инициативу по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

В Астане 13 октября пройдет шестой саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В рамках этого мероприятия предусмотрена встреча лидеров России и Турции.

"Упомяну о посреднической роли Турции – Анкара пытается и довольно успешно выполняет такую роль в контексте вопросов, связанных с Украиной", – заявил помощник главы государства.

По словам Юрия Ушакова, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может официально представить предложения и в рамках других инициатив о регулировании, в том числе с участием США и стран Западной Европы.

Ранее колумнист турецкого издания Milliyet Озай Шендир заявил, что Турция намерена организовать переговоры между Россией и Западом о ситуации на Украине. В частности, к диалогу могут быть призваны США, Франция, Германия и Великобритания.

В октябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Запад неверно оценил последствия кризиса на Украине. Новый исторический период политик назвал веком разногласий.

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