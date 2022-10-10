Эрдоган заявил, что Запад неправильно оценил последствия кризиса на Украине

Фото: kremlin.ru

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Запад неверно оценил последствия кризиса на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик выразил мнение, что новый период в истории станет веком разногласий, а не процветания. Кроме того, он обратил внимание, что, пока обеспеченные становятся состоятельнее, в Африке и Азии многие почти лишены основных продуктов питания.

"Показатели инфляции, достигшие самого высокого уровня за последние 50–60 лет, ставят в трудное положение всех, включая жителей западных стран. Растет озабоченность по поводу продовольственной безопасности. На последнем саммите в Праге мы слушали, как лидеры спрашивали, каким образом мы переживем эту зиму. У нас нет такой проблемы", – указал Эрдоган.

Он уточнил, что западные руководители думают лишь о том, что происходит в какой-то определенный момент, и поэтому они не смогли оценить последствия российско-украинского конфликта с точки зрения здравого смысла.

Эрдоган также предупредил, что в предстоящий период все страны определенно ждут сильные политические изменения.

Ранее сообщалось, что Турция намерена организовать переговоры между Россией и Западом о ситуации на Украине. Отмечалось, что государство хочет посадить за один стол с Россией США, Францию, Германию и Великобританию.

Уточнялось, что подобное предложение уже было направлено в Вашингтон. При этом в Соединенных Штатах отреагировали на идею положительно.

Ситуация на международной арене обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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